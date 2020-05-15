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Türk Kızılayın toplumun tüm kesimlerine yardımları sürüyor

Yeni tip koronavirüs salgın sürecinde ihtiyacı olan herkese el uzatan Türk Kızılay, İstanbul'daki Süryani ve Roman vatandaşlara gıda yardımında bulunurken, Paskalya Bayramı'nı kutlayan Rum çocukları da oyuncaklarla sevindirdi.

Elif Küçük   | 15.05.2020
Türk Kızılayın toplumun tüm kesimlerine yardımları sürüyor

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde ihtiyacı olan herkese el uzatan Türk Kızılay, İstanbul'daki Süryani ve Roman vatandaşlara gıda yardımında bulunurken, Paskalya Bayramı'nı kutlayan Rum çocukları da oyuncaklarla sevindirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından etkilenenlere verdiği desteklere ramazan yardımlarını da ekleyen Kızılay'ın toplumun tüm kesimlerini kucaklama çalışmaları sürüyor.

Son olarak İstanbul'daki ihtiyaç sahipleri için Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne 1250 kişilik ve Roman vatandaşlara 750 kişilik gıda malzemesi ile konserve et ulaştıran Kızılay, Rum cemaatine mensup çocukların bayram sevincine de ortak oldu.

Kızılay, İstanbul Beyoğlu'ndaki Zapyon Rum Okulu'na Paskalya Bayramı'nı kutlayan çocuklar için 350 parça oyuncak hediye etti.

Yardım kolilerinin teslimine eşlik eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştığını belirtti.

Yardım malzemelerinin teslim edildiği Süryani, Roman ve Rum halkı da her zaman destek olan Kızılaya ve Türk milletine teşekkürlerini iletti.

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