Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Antalya’da "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuşuyor
logo
Türkiye

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Zeynep Rakipoğlu   | 30.11.2019
Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

İstanbul

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye ulaşan ekipler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için afet uzmanlarını seferber etti. 

Türkiye'den gönderilen 2 tır yardım malzemesinin yanı sıra Bulgaristan'daki daimi temsilciliğinden de bölgeye bir tır yardım malzemesi takviyesi yapan Türk Kızılay, daha çok ihtiyaç sahibine yardım edebilmek adına yardım kampanyası başlattı.

"Arnavutluk sarsıldı. Uzat elini yaralarını saralım." sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasına hayırseverlerin bağışlarını bekleyen Türk Kızılay, bağışlarla binlerce aileye Türkiye'nin merhamet elini uzatmaya devam edecek.

Hayırseverlerden nakdi bağış bekleniyor

Arnavutluk'taki depremden etkilenen binlerce depremzedeye daha çok yardım ulaştırabilmek ve oluşabilecek nakliye masraflarının önüne geçmek adına yardım malzemelerini yerelden temin eden Türk Kızılay, hayırseverlerden de nakdi bağış bekliyor.

Bağış yapmak isteyen hayırseverler, "www.kizilay.org.tr" internet adresi ile bankalardaki Kızılay hesapları ve şubeler aracılığıyla bağışlarını ulaştırabiliyor. Ayrıca tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "DEPREM" yazıp kısa mesaj göndererek de 10 lira bağış yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası

TİKA Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Türk asıllı gönüllü itfaiyeci Makedonya'dan Arnavutluk'un yardımına koştu

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e yükseldi

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e yükseldi
Sallanmaya devam eden Arnavutluk yaralarını sarmaya çalışıyor

Sallanmaya devam eden Arnavutluk yaralarını sarmaya çalışıyor
Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye'nin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak

Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye'nin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak