Euro
8.83
Dolar
7.48
BIST 100
1,088.26
Altın
1,919.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'daki deprem anında toz bulutu oluştu.
logo
Türkiye

Türk Kızılay 'Yemeğin benden' projesiyle hayırseverlerin bağışlarını almaya başladı

Türk Kızılay, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz yemek dağıtımı yapan Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde "Yemeğin benden" uygulamasını başlattı.

Aykut Karadağ   | 08.09.2020
Türk Kızılay 'Yemeğin benden' projesiyle hayırseverlerin bağışlarını almaya başladı

Ankara

Türk Kızılay Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 1919'da kurulan ve 101 yıldır aralıksız ihtiyaç sahipleri için ücretsiz yemek dağıtımı yapan Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde hayata geçirilen uygulama kapsamında hayırsever vatandaşlar, "www.yemeginbenden.com" internet sitesi üzerinden ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırılması için bağış yapabilecek.

Sıcak yemek pişirme imkanı olmayan dar gelirli vatandaşların evlerine ulaştırılmak üzere 3 çeşit yemekten oluşan yemek paketinin bedeli 15 lira olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Sema Yetiş, şunları "101 yıldır kaynayan iyilik kazanımız değerli bağışçılarımızın destekleri sayesinde kaynamaya devam ediyor. Kurduğumuz bu bağış sitesi ile herkesin iyilik kazanlarımıza katkı vermesini sağlamış olacağız. Kızılay olarak değerli bağışçılarımız ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görüyoruz. İyilik kervanına katılmak isteyen bağışçılarımız için bu uygulamayı hayata geçirdik. En kolay şekilde bağışçılarımızın iyilik yapma yolunu açmış olduk. İyilik severleri sitemiz üzerinden aşevimize destek vererek daha fazla sayıda ihtiyaç sahibinin evine sıcak yemek desteği vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Normal günlerde 5 bin kişiye, olağanüstü günlerde ise 14 bin 500 kişiye her gün sıcak yemek paketleyerek ihtiyaç sahiplerine servis edildiğini belirten Yetiş, şunları kaydetti:

"Yararlanıcılarımızın evlerine hane ziyaretleri gerçekleştiriyor, ayni ve nakdi destek yanında psikologlarımız tarafından psikososyal destek de veriyoruz."

Yetiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçen ramazanda günlük 14 bin 500 ihtiyaç sahibine her gün yemek ulaştırdıklarını, yemeklerin hijyenik paketlerle servis edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı
İçişleri Bakanlığından ek 'Kovid-19 Tedbirleri genelgesi
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türk Kızılay 'Yemeğin benden' projesiyle hayırseverlerin bağışlarını almaya başladı

Türk Kızılay 'Yemeğin benden' projesiyle hayırseverlerin bağışlarını almaya başladı

Türk Kızılayı ve Katar Kızılayından Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

Afganistan'daki selzedelere ilk yardım Türk Kızılaydan

'Asırlık çınarlar' Türk Kızılayın yardım eliyle hayata tutunuyor

'Asırlık çınarlar' Türk Kızılayın yardım eliyle hayata tutunuyor