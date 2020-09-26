Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
logo
Türkiye

Türk Kızılay: Türk Kızılay'a yapılan bağışlar Suriyeli mültecilere dağıtılmadı

Türk Kızılay, başka bir amaçla ve şartla kendisine yapılan bağışları Suriyeli mültecilere dağıtmadığını bildirdi.

Hatice Şenses Kurukız   | 26.09.2020
Türk Kızılay: Türk Kızılay'a yapılan bağışlar Suriyeli mültecilere dağıtılmadı

İstanbul

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, bugün bazı Twitter hesaplarından Türk Kızılay'ı zan altında bırakarak bağışçıların güven duygusunu yok etmeyi amaçlayan paylaşımlar yapıldığı ve bunun üzerine açıklama yapılmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kötü niyetli olduğu anlaşılan paylaşımların iddia ettiği gibi Türk Kızılay başka bir amaçla ve şartla kendisine yapılan bağışları Suriyeli mültecilere dağıtmamıştır. Pandemi sürecinde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçımız, Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunmuştur. Söz konusu bağış, bağışçının talebi doğrultusunda aralarında Filistin, Suriye, Etiyopya gibi birçok milletten mülteciye, bu mültecilerin dayanışma örgütleriyle birlikte dağıtılmıştır. Görüntülerde yer alan Kızılay kolileri de aynı süreçte Suriyelilere dağıtılmak üzere hazırlanmış, Suriyelilerin kendi aralarında kurmuş olduğu dernek, ellerinde bulunan hurmaları Kızılay kolilerine koyarak dağıtım gerçekleşmiştir."

Suriyeli mültecilere yardım etmenin utanılacak ve saklanacak bir durum olmadığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bilakis insanlık görevidir. Kızılay 2011 yılından beri, yani Suriye'deki çatışmaların başladığı günden bugüne kadar gerek Suriye içinde gerekse ülkemizde milyonlarca Suriyeliye, milyonlarca liralık insani yardım yapmıştır. Bağışçıların talepleri doğrultusunda yüzlerce kez hem Kızılay hem bağışçı firmaların logolarının bulunduğu yardım kolileri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bütün bu gerçekler de gösteriyor ki, Kızılay belirli bir grubun belirli bir amaçla hedef seçtiği kurumdur. Amacın Kızılay'ı iş yapmaktan alıkoymak olduğu aşikardır. Ancak şu bilinmelidir ki Kızılay 152 yıldır insani yardım faaliyetinde bulunurken, bu tür fitnelerle de uğraşarak gelmiştir bugüne. Yalan ve iftiralar bizi insanlığa hizmetten alıkoyamayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı
'Kovid-19 hastasının canlı canlı boğulduğunu gören bir daha maskesini çıkarmaz'
'Çektiğim acıları yaşamayan bilmez'

Benzer haberler

Türk Kızılay: Türk Kızılay'a yapılan bağışlar Suriyeli mültecilere dağıtılmadı

Türk Kızılay: Türk Kızılay'a yapılan bağışlar Suriyeli mültecilere dağıtılmadı

Dünya annelerinin kurduğu dernek iç savaş mağduru çocuklara şefkat eli uzatıyor

Türk Kızılay Sudan'da sel mağduru binlerce kişiye insani yardım ulaştırdı

İHH Genel Başkanı Yıldırım: İHH, dünyaya 25 yıldır insani yardım taşıyor

İHH Genel Başkanı Yıldırım: İHH, dünyaya 25 yıldır insani yardım taşıyor
Türk Kızılay, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam ediyor

Türk Kızılay, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam ediyor

Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli için Pakistan'da yetimlere yemek dağıtılacak

Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli için Pakistan'da yetimlere yemek dağıtılacak