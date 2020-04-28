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Türk Kızılay sağlık çalışanlarına iftar verdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yeni tip koronavirüsle mücadele etmeleri nedeniyle İstanbul'da öğrenci yurdunda kalan sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

İlyas Kaçar   | 28.04.2020
Türk Kızılay sağlık çalışanlarına iftar verdi Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, evlerine gidemeyerek Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdunda kalan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. 

Yurt yemekhanesinde verilen iftarda konuşan Kınık, hastanelerde koronovirüs servislerinde çalışan ve ailelerini muhafaza etmek için evlerine gidemeyenler ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş, yeni atanmış hekim ve hemşirelerin yurtlarda misafir edildiğini söyledi.

Kınık, Kızılay olarak sağlık personelinin gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve kendilerine iftar verdiklerini belirtti.

Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda 660 sağlık çalışanının kaldığını aktaran Kınık, "Ama 3 bin 500 sağlık çalışanımız İstanbul'da farklı yurtlarda konaklanıyor. Ülke genelinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 200 farklı noktasında yaklaşık 22 bin civarında karantina altında vatandaşımız var.'' dedi.

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