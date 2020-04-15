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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu sene ramazan operasyonunun büyük kısmını yurt içine ayırdık

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz, operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık." dedi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 15.04.2020
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu sene ramazan operasyonunun büyük kısmını yurt içine ayırdık

Istanbul

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ramazan faaliyetleri ve yardımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz, operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık." dedi.

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