Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu sene ramazan operasyonunun büyük kısmını yurt içine ayırdık
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz, operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık." dedi.
Istanbul
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ramazan faaliyetleri ve yardımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz, operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık." dedi.
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