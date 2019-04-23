Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 2 milyon kan bağışçısı sayısını ikiye katlamak istiyoruz
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Şu an 2 milyon kişinin bağış yaptığı bir kuruma erişti. Bunu önümüzdeki dönemde ikiye katlamak istiyoruz." dedi.
Gaziantep
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 yıllık bir kuruluş olan Türk Kızılayın 148 ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi.
Kızılayın milyonlarca insanın acısını dindirmeye gayret ettiğini belirten Kınık, "Sadece geçen yıl dokunduğumuz insan sayısı 23 milyon. 150. yıl bizim için aslında bir kilometre taşı. 2020 ve 2030 arasındaki stratejik planımızı yenilediğimiz bir kilometre taşı." diye konuştu.
Göreve yeniden seçildiğini hatırlatan Kınık, yeni dönemde toplumsal dayanıklılığı oluşturma, toplumu afetlere karşı dirençli hale getirme, yoksulluğu önleme, eğitimi destekleme, toplum temelli afet yönetimi, çevreye duyarlı yaşam biçimi gibi çok sayıda hedef belirlediklerini ifade etti.
Türkiye'de 2030'a kadar yoksulluk sınırı altında insan kalmaması için devlete destek olmayı amaçladıklarını kaydeden Kınık, toplumun sağlığını koruyarak hastalık yükünü azaltmak, vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek, ilk yardım, sağlıklı ve güvenli yaşam çerçevesindeki yetkinliklerini artırmak istediklerini vurguladı.
"Kızılaycılık ruhunu aşılamaya çalışacağız"
Kınık, toplumu daha dirençli hale getirmek için yüzlerce hedef ve proje belirlediklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"2015'te 750 bin civarında insanın kan bağışı yaptığı bir kurum, şu an 2 milyon kişinin bağış yaptığı bir kuruma erişti. Bunu önümüzdeki dönemde ikiye katlamak istiyoruz. Yapılan ayni ve nakdi bağışlarda da her yıl ikiye katlanan bir oran gözüküyor. Ama bizim en önem verdiğimiz husus, eğitimini almış, ilk yardımı, afeti, afete müdahaleyi bilen 2 milyon Kızılay gönüllüsüne erişmek. Her evde, her sokakta afeti, ilk yardımı, dayanışmayı, sağlıklı ve güvenli yaşamı bilen bir Kızılaycı hedefliyoruz. Bu anlamda gençlik çok önemli. Gençlik teşkilatımız bütün üniversitelerimizde yaygınlaşıyor, bütün şubelerimizde gençlik teşkilatları kuruluyor. Onlar aracılığıyla da gençlerimize Kızılaycılık ruhunu aşılamaya çalışacağız."
"Mülteci çocuklara okul için burs"
"Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon mülteci bulunduğunu" dile getiren Kınık, "Bu anlamda Kızılay olarak bizler de mülteci kardeşlerimizin, misafir kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Her ay düzenli olarak 2 milyonu aşkın, 70 farklı vatandaşlıktaki mülteciye Kızılay Kart aracılığıyla nakit destek yardımı yapıyoruz. Bu tamamen Avrupa Birliğinden karşılanan fonlarla yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkedeki 400 bini aşkın mülteci çocuğun okula gönderilmesi için burs desteklerinin de bulunduğunu bildiren Kınık, sözlerini şöyle tamamladı:
"Onların okula gönderilmesi için ailelerine yakın destek sağlıyoruz. Çocuk dostu alanlarda, kamplarda ve mobil noktalarımızda 12 yaşına kadar olan mülteci çocukların psikososyal destek alması noktasında da rehabilitasyon çalışmalarımız var. Belediyelerimiz aracılığıyla da verilen çok ciddi sosyal destekler var. Bu destekler aracılığıyla toplumsal entegrasyon sağlanıyor. Misafir toplum ile ev sahibi toplum arasındaki gerilim azalmış ve bize yakışan bir ensar kültürü geliştirilmiş oluyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.