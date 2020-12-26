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Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, evsiz vatandaşları otellere yerleştiriyor

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, ilçedeki yaklaşık 70 evsiz vatandaşı Eyüpsultan Kaymakamlığı iş birliğiyle otellere yerleştirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 26.12.2020
Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, evsiz vatandaşları otellere yerleştiriyor

Istanbul

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, evsiz vatandaşlara gıda, kıyafet, konaklama ve berber desteği devam ediyor. 

Her gün aktif olarak sahada evsiz vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüten Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, otellere yerleşmelerine vesile oldukları vatandaşları ziyaret ederek ikramlarda bulunuyor.

Samimi diyalogların yaşandığı ziyaretlerde şube gönüllüleri, evsiz vatandaşların hayat hikayelerine ortak olmaya çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, sürece verdiği destekten dolayı Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve görevlilere teşekkür etti.

Otellere yerleştirmenin geçici çözüm olduğunu, kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirten Nergis, bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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