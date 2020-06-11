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Türk Kızılay Ağrı'da köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri, Türk Kızılayın kuruluşunun 152. yıl dönümü için hazırladıkları pastalarla köyleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 152 köy çocuğuna giyim yardımı yaptı.

Göksel Cüneyt İğde   | 11.06.2020
Türk Kızılay Ağrı'da köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Ağrı

Genç gönüllüler, yurt içi ile dışında mazlum ve mağdurun umudu Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü köy çocuklarıyla kutladı.

Hazırladıkları pastalarla ihtiyaç sahibi ailelerin yoğun bulunduğu köyleri ziyaret eden gençler, 152 çocuğa giyim malzemelerinden oluşan hediye paketi dağıttı.

Genç Kızılay Doğubayazıt Başkanı Neşe Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu önemli günü köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla kutladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kuruluş yıl dönümüne özel 152 köy çocuğuna giyim malzemelerinden oluşan hediye paketleri verdiklerini aktaran Göktürk, "Bugüne özel hazırladığımız pastalar, balonlar ve hediyelerimizle çocukları köylerinde ziyaret ederek bu önemli günü birlikte kutladık. Ayrıca çocuklarımızı Kızılayın kuruluş amacı ve faaliyetleri konusunda bilgilendirdik." diye konuştu.

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