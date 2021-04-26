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Türk kara sularına geri itilen 242 sığınmacı kurtarıldı

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 242 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Halil Fidan,Mehmet Yavaş, Miraç Kaya   | 26.04.2021
Türk kara sularına geri itilen 242 sığınmacı kurtarıldı

İzmir/Çanakkale/Balıkesir

İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy açıklarında 3 lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 86 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince geri itilen lastik bottaki 23 sığınmacı ise Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında aynı unsurlarca, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 sığınmacıyı da karaya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 137 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 61 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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