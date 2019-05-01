TÜRK-İŞ ve Hak-İş üyeleri Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı
TÜRK-İŞ ve Hak-İş üyeleri 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda yaşamını yitirenleri Kazancı Yokuşu'nda andı ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek çelenk bıraktı.
İstanbul
Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.
İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na kadar yürüdü. Gruptakiler, 42 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Hak-İş İl Başkanı Mustafa Şişman, Türkiye'nin işçileri, memurları, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün alanlarda olduklarını söyledi.
Şişman, 2007 yılında taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla kapitalizme karşı, 'devlet küçülmelidir' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir." diye konuştu.
Şişman, sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diye çağrı yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa hayır diyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalı olduğu için işçilerin işten çıkarılmamasını, sendika değişikliği için baskı yapılmamasını istiyoruz. İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın geriye götürülmemesini, aksine güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır ve yaşanabilir olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz."
Terörün son bulmasını istediklerini dile getiren Şişman, "15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimini unutmadık. Unutturmayacağız. FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, YPJ, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız. Darbe girişimini yapan başta FETÖ örgütü olmak üzere bütün darbe davalarının tamamının bir an evvel sonuçlandırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi ve ekonomik oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine 'hayır' diyoruz. Taksim'den ve bütün Türkiye'den; barış, özgürlük ve demokrasi için haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ üyeleri, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.
TÜRK-İŞ üyesi bir grup, Gümüşsuyu Caddesi'nden sloganlar atarak, Kazancı Yokuşu'na yürüdü.
Gruptakiler, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu ve 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada 1977'de yaşanan olayları hatırlatarak, "1977'de bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. Bunun üzerinden 42 sene geçti. O olayları kim yaptı, neden yaptı, niçin yaptı, hala belirsiz. Her yerde söylediğim bir ifade var: 1977'yi kim yaptıysa, arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz'u da onlar yaptı. Aynı güç onların arkalarında da var." dedi.
Atalay, buradaki etkinlikten sonra Kocaeli'ye geçerek 1 Mayıs'ı orada kutlayacaklarını sözlerine ekledi.
Açıklamanın ardından, TÜRK-İŞ üyeleri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek, çelenk bırakıp alandan ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.