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Türkiye

Türk Hava Kuvvetleri NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 24.09.2020
Türk Hava Kuvvetleri NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara dair video da yer aldı.

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