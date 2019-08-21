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Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması açıldı

"Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 21.08.2019
Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması açıldı

Ankara

Rekabet Kurulu tarafından, "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, ön araştırma sonucu elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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