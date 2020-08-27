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Türk Deniz Kuvvetlerinden Bangladeş Donanmasına yardım eli

MSB, Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait bir geminin onarımının, Türk Deniz Kuvvetleri imkanlarıyla yapılacağını bildirdi

Muhammed Ali Toruntay   | 27.08.2020
Türk Deniz Kuvvetlerinden Bangladeş Donanmasına yardım eli

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait bir geminin onarımının, Türk Deniz Kuvvetleri imkanlarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait Bns Bıjoy'un, TCG İnebolu tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları, Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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