Euro
8.14
Dolar
6.94
BIST 100
1,175.00
Altın
1,929.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, birazdan TBMM’de açıklamalarda bulunuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oluyor
logo
Türkiye

Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı

Şile'de bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 28.07.2020
Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı belirtilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerinin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, bayrağı yere attığı iddia edilen Tarkan H'yi (49) Kumbaba Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tarkan H, tutuklandı.

Öte yandan, olay anında Tarkan H'nin yanında bulunan Ramazan E'nin de "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
'Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 823 bini geçti
Çin'de 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı

Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı

ABD'de polis şiddetine karşı devam eden protestolarda 1 kişi vuruldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye yönelik 935 operasyon düzenledi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi