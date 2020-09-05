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Türk Arap Medya Derneği Meis'te görevli AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı

Türk Arap Medya Derneği , Meis Adası'na haber faaliyetlerinde bulunmak amacıyla giden AA ekibinin bilgilerinin ırkçı haber sitelerine sızdırılmasını esefle kınadı.

Semra Orkan   | 05.09.2020
Türk Arap Medya Derneği Meis'te görevli AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı

İstanbul

Türk Arap Medya Derneği (TAM), Yunanistan’ın Meis Adası'na haber faaliyetlerinde bulunmak amacıyla giden Anadolu Ajansı (AA) ekibinin bilgilerinin ırkçı haber sitelerine sızdırılmasını ve devamında ekibin çalışmalarının söz konusu ırkçı haber sitelerince espiyonaj faaliyeti olarak çarpıtılarak hedef gösterilmesini esefle kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet'in Atina'dan uçakla Rodos Adası'na, oradan da gemiyle Meis Adası'na geçtiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Meis Adası'na ayak basmalarından birkaç saat sonra Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı bir internet sitesinde 'Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis'e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!' şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanılmıştır. Bu sitede, AA Temsilcisi Durul’un yalnızca Yunan makamlarının elinde bulunması gereken pasaport kimlik sayfası fotoğrafının yayımlanması maalesef Türk gazetecilerin yabancı oldukları bir durum değildir."

Açıklamada, Yunanistan'a giden haber ve televizyon ekiplerinin sadece resmi makamlarda bulunması gereken bilgilerinin Irkçı haber kurumlarına servis edilmesinin geçmiş yıllarda da TAM üyesi bazı gazetecilerin yaşadığı bir durum olduğu vurgulandı.

TAM'ın, bir devlet uygulaması haline gelen bu hedef gösterme politikalarının bir an önce terk edilmesi ve bölgede çalışan gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, "Aynı zamanda uluslararası kamuoyunu, bilhassa gazetecilik örgütlerini, Yunanistan’ın görev başındaki gazetecilere yönelik yapmış oldukları bu yasa dışı uygulamalarına son vermeleri için baskı yapmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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