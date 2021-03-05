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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenleniyor.
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Türkiye

Turizmi teşvik taslağında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, turizmi teşvik taslağında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Abdullah Yasin Güler   | 05.03.2021
Turizmi teşvik taslağında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ile konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, planlama ve tahsis konusunda farklı kurumların yetkili olmasından kaynaklı kurumlar arası yetki çatışmasının giderilerek, bürokrasinin azaltılması ve planlama sürecinin kısaltılarak, potansiyeli yüksek alanların turizme kazandırılması yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.

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Turizmi teşvik taslağında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı

Turizmi teşvik taslağında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı