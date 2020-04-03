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Turizm merkezlerinin belediye başkanlarından yazlıkçılara 'evde kal' mesajı

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ile İzmir'in Çeşme ilçelerinin belediye başkanları, sosyal medyadan paylaştıkları video ile yazlıkçılara "evde kal" çağrısı yaptı.

Sabri Kesen   | 03.04.2020
Turizm merkezlerinin belediye başkanlarından yazlıkçılara 'evde kal' mesajı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ile İzmir'in Çeşme ilçelerinin belediye başkanları, sosyal medyadan paylaştıkları video ile yazlıkçılara "evde kal" çağrısı yaptı.

Belediye başkanları, sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir videolu mesaj paylaştı.

Mesajda, "Evde kal. Evinizde kalın, sağlığınıza dikkat edin, sosyal mesafeyi koruyun." çağrısı yapıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, salgının turizm merkezlerinde yoğunlaşması riski bulunduğunu bildirdi.

Yapılacak ilçe ziyaretlerinin herkesi riske atabileceğini vurgulayan Oktay, tedbirin herkesin en büyük sorumluluğu olduğunu kaydetti.

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