TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun: Çevrim içi zorbalığa karşı toplumsal farkındalık oluşturmak gerekiyor
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun, çevrim içi zorbalıkla mücadele konusunda toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.
İstanbul
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, gençleri ve çocukları tehdit eden çevrim içi zorbalıkla mücadele konusunda bir yol haritası hazırladıklarını belirterek, "Öncelikle toplumda bu konuda bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. Bu farkındalık oluştuktan sonra bu meselenin ulaşacağı son noktada bir yasal düzenleme arayışı olacağını düşünüyoruz." dedi.
Gençler ve çocuklara sınırsız imkan ve fırsatlar tanıyan çevrim içi ortam aynı zamanda birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) verilerine göre, her gün 175 binden fazla çocuk ilk kez çevrim içi oluyor, her yarım saniyede bir çocuk internetle tanışıyor. 30 ülkeyi kapsayan anket çalışmasının yer aldığı Eylül 2019 tarihli UNICEF raporuna göre, her üç gençten biri çevrim içi zorbalığa maruz kalıyor, her beş çocuktan biri de siber zorbalık ve şiddet gibi nedenlerle okuluna devam edemiyor.
Siber zorbalığın, hızla geniş bir izleyici kitlesine ulaşma imkanı ve çevrim içi ortamda sonsuza dek erişilebilir izler bırakması sebebiyle mağduru hayatı boyunca "takip eden" ciddi bir zarara sebep olabileceği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:
"Siber zorbalık, mağdurun uyuşturucu ve alkol kullanımı, okul devamsızlığı yapma, akademik başarısızlık, düşük öz güven ve çeşitli sağlık sorunlarından muzdarip olma riskini artıran ciddi etkilere sahiptir. Ekstrem vakalarda, intiharlar için tetikleyici olduğu tespit edilmiştir. Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter dahil olmak üzere sosyal ağlar çevrim içi zorbalığın en yaygın gerçekleştiği yerlerdir."
UNICEF raporunda çevrim içi zorbalığa son verilmesi için ivedilikle atılması gereken adımlar, şu şekilde sıralandı:
"Çocukları ve gençleri siber zorbalık ve zorbalıktan korumaya yönelik politikaların uygulanması. Çocukları ve gençleri desteklemek üzere ulusal yardım hatlarının oluşturulması ve gerektiği gibi donatılması. Sosyal ağ sağlayanların etik standartlarının ve uygulamalarının özellikle veri toplama, bilgi sağlama ve yönetme gibi alanlarda iyileştirilmesi. Politikalara rehberlik sağlamak üzere çocukların ve gençlerin çevrim içi davranışları hakkında daha iyi ve detaylı kanıtlar derlenmesi. Özellikle en dezavantajlı durumdaki gruplara ilişkin olarak öğretmenlerin ve ebeveynlerin siber zorbalığın ve zorbalığın önlenmesi ve karşı çıkılması konularında eğitilmeleri."
"Herkes çevrim içi zorbalık tehdidi altında olabilir"
Çocuklara, gençlere, ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik çevrim içi zorbalığa karşı farkındalık kampanyası başlatan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, AA muhabirine çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Altun, Türkiye'de çevrim içi zorbalıkla mücadele etmek üzere harekete geçtiklerini belirtti.
Son yıllarda ortaya çıkan çevrim içi zorbalığın geleneksel zorbalıktan hiçbir farkı olmadığını belirten Altun, "Sonuçta sistemli ve kasıtlı olarak kişiyi kötü hissettirecek şekilde davranmak bir zorbalıktır. Bu, çevrim içi de yapılsa yüz yüze de yapılsa hiçbir farkı yok, hiçbir şey değişmiyor." diye konuştu.
Herkesin çevrim içi zorbalığa maruz kalabileceğine dikkati çeken Altun, "Popüler ve güçlü olduğunu düşündüğümüz bir çocuğun belki geleneksel zorbalığa maruz kalmayacağını düşünebiliriz. Potansiyel olarak bütün gençler ve çocuklar, aslında bu yetişkinler için de söz konusu olan bir durum, hepsi bu çevrim içi zorbalığa maruz kalabilmektedir." ifadelerini kullandı.
"Yol haritası çizdik"
Altun, çevrim içi zorbalıkla mücadele kavramının toplumda algılanması ve benimsetilmesi sürecinde belli hedefler koyduklarını ve bunun için bir yol haritası çizdiklerini belirtti.
"www.zorbaligiengelle.org" adında bir haber portalını da hayata geçirdiklerini kaydeden Altun, şöyle konuştu:
"Çevrim içi zorbalığı bizim gündeme getirmemizin nedeni tam olarak bu sorunla mücadele etmek. Biz bunu gerçekleştirmek için öncelikle bir kampanya başlattık. Geçtiğimiz günlerde bu kampanyayı tanıtmak için bir toplantı düzenledik. Bu tanıtımda basın dünyasından ve kanaat önderlerinden çok sayıda ismi çağırarak konuyu onların dikkatine getirmek istedik. Birçok insan bu sorunun var olduğunu bir şekilde biliyor ama bu meselenin aslında ne kadar büyük bir sorun olabileceği, gençleri ve çocukları ne kadar etkileyebileceği noktasında farkındalık sahibi olanların sayısı maalesef çok az.
Biz bu kampanyayla farkındalık oluşturmak için ilk adımımızı attık. Tabii yaptıklarımız bununla sınırlı değil. Bu konuda bilgi de üretiyoruz. Hem eğitimcileri hem de aileleri yönlendirmek ve bilgilendirmek istiyoruz. Eğitimcilerimiz, anne babalar 'www.zorbaligiengelle.org' sitemizi ziyaret ettiklerinde konuyla ilgili hem bilgilendirici hem de farkındalığı artırıcı materyallere ulaşabilirler."
"Yasal düzenleme arayışı olacaktır"
Çevrim içi zorbalık konusunda toplumda yeterli seviyede farkındalığın oluşmasından sonra meselenin ulaşacağı son noktada bir yasal düzenleme arayışı olacağını düşündüklerini vurgulayan Altun, "Çünkü bu, gençlerimize ve çocuklarımıza zarar veren, onların yaşamına etki eden ve hayatlarında çok fazla olumsuzluklara neden olan olan bir sorun. Dolayısıyla ortada böyle bir zarar verme durumu söz konusuysa bunun da yasal bir karşılığı olacaktır diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.