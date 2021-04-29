Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 8 sığınak imha edildi.
Tunceli
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Güvenlik güçlerince arazide yapılan aramada, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.
İmha edilen sığınaklardaki aramada 50 metre dağcı ipi, sırt çantası, uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.