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Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Haydar Toprakçı   | 11.04.2020
Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

Tunceli

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

Dün Munzur Çayı'nda arama çalışmalarını tamamlayan ekipler, çayın Uzunçayır Baraj Gölü ile birleştiği noktadan itibaren 4 grup halinde suda ve kıyılarda arama yürüttü.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalarda Güneş bulunamadı.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

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