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Türkiye

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 117 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Haydar Toprakçı   | 30.04.2020
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 117 gündür haber alınamıyor

Tunceli

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara, AFAD'ın yanı sıra çeşitli kentlerden gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve dalgıç polisler katıldı.

Aralıklarla etkili olan yağışlı havaya rağmen JAK, SAK ve dalgıç polislerden oluşan 2 ekip, gölde Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde belirlenen alanlara dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ekiplerinin botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda yaptığı arama çalışmalarında da Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Vali Tuncay Sonel, ekiplerden bilgi aldı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

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