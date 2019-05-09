Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
7.00
Dolar
6.23
BIST 100
88,685.88
Altın
1,285.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Cankut Taşdan   | 09.05.2019
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi

Benzer haberler

Eli kanlı PKK 'maç oynama' şifresiyle eleman kazanmaya çalışmış

Eli kanlı PKK 'maç oynama' şifresiyle eleman kazanmaya çalışmış

Gözaltına alınan DEAŞ üyesi itiraf etti

Mehmetçik teröristlere yönelik bahar operasyonlarını sürdürüyor

İstanbul'da terör operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 2 gözaltı
TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

TSK'dan sınır ötesine hava harekatı
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu