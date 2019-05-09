Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.
Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.