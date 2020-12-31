Euro
9.11
Dolar
7.43
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 ayrı bölgenin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 31.12.2020
Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırlarındaki 29 ayrı bölge, 1-16 Ocak tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 4 bin 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Çebi: Endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti

Benzer haberler

Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Restorasyonun ardından açılan Tunceli Müzesi ilgi görüyor

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü
Tunceli'nin kaya odaları turizme kazandırılacak

Tunceli'nin kaya odaları turizme kazandırılacak
'Evde kal'an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu

'Evde kal'an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu