Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 10 muvazzaf askere gözaltı

Tunceli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye 14.01.2019

Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 10 muvazzaf askere gözaltı

TUNCELİ 

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kentte görev yapan ve örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları öne sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli, Hatay, Kırklareli, Ankara, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

Zanlıların kente getirileceği öğrenildi.

Muhabir: Haydar Toprakçı

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