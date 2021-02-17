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Tunceli-Erzincan ve Elbistan-Göksun kara yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta Elbistan ile Göksun arasında ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.Tunceli-Erzincan kara yolunda da kar ve tipi ulaşımı aksattı.

Ali Öztürk,Onur Güzel   | 17.02.2021
Tunceli-Erzincan ve Elbistan-Göksun kara yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Onur Güzel/AA

Kahramanmaraş

Trafik ve kara yolları ekipleri, Elbistan-Göksun karayolunu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Polis ekipleri, tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyarıyor.

Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolunun da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatıldığı kaydedildi.

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