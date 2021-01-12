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Tunca Nehri için alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi

Sağanaklara bağlı olarak debisi artan Tunca Nehri için verilen ikaz rengi turuncuya yükseltildi.

Gökhan Zobar   | 12.01.2021
Tunca Nehri için alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi

Edirne

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor.

Yağış nedeniyle kent içinden geçen nehirlerin debilerindeki artış sürüyor.

Tunca Nehri'nin debisi öğle saatlerinden bu yana neredeyse 2 kat arttı. Öğlen saatlerinde yapılan ölçümde 80 metreküp/saniye olan nehrin debisi 145 metreküp/saniyeye çıktı. Bu nedenle Devlet Su İşleri, ikazını sarıdan turuncuya yükseltti.

Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde yer yer taşma yaptı.

Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisinde de yükselme meydana geliyor.



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