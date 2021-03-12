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TÜGVA üyeleri Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstiklal Marşı okudu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mehmet Kara   | 12.03.2021
TÜGVA üyeleri Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstiklal Marşı okudu Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu ile üyeler, 34'üncüsü düzenlenen sabah namazı programı kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir araya geldi.

Sabah namazının ardından cami önünde toplanan Eminoğlu ve TÜGVA üyeleri, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını hep birlikte okudu.

Gruptakiler Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözü ve İstiklal Marşı'ndan "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım" dizesinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

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