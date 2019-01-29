Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay gözaltına alındı

Eski BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalandı.

anasayfa > Türkiye 29.01.2019

Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay gözaltına alındı
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DİYARBAKIR

Eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartılan Akgülay, Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Diyarbakır'a getirilen Akgülay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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