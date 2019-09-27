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'TÜBİTAK'ı töhmet altında bırakan yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz'

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz." denildi.

Erhan Cihan Ünal   | 27.09.2019
'TÜBİTAK'ı töhmet altında bırakan yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz'

Ankara

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"1999’a kadar depremle ilgili 45 proje, son 17 yılda ise 217 proje desteklendi. 2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı. Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002’den beri 217 projeyi onaylayan kurullarımıza da büyük haksızlıktır."

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