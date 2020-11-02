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Türkiye

TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak

TÜBİTAK'ın çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 18, Ahiler ve İzmir kalkınma ajanslarında görevlendirilmek üzere de toplam 10 personel alımı yapılacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 02.11.2020
TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak

Ankara

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek.

Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere de 1 teknisyen alınacak. Başvurular, 6 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan, Ahiler Kalkınma Ajansı çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 4, İzmir Kalkınma Ajansı da 6 personel alacak.

Ahiler Kalkınma Ajansının 2 uzman personel, 1 destek uzmanı ve 1 hukuk müşavirini kapsayan alımı için 30 Kasım-11 Aralık, İzmir Kalkınma Ajansının 3 uzman personel, 1 iç denetçi ve 2 destek personelinden oluşan alım planı kapsamında da 23 Kasım-4 Aralık döneminde "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek.


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