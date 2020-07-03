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TÜBİTAK BİLGEM personel alacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 personel alınacak.

Arife Yıldız Ünal   | 03.07.2020
TÜBİTAK BİLGEM personel alacak

Ankara

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'deki ilanına göre başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Adaylar, başvuru koşullarına ilişkin bilgilere, Kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek.



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