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TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 02.07.2020
TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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