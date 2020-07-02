TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM
TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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