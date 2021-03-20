Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Orhan Onur Gemici   | 20.03.2021
TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 832 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti
Kovid-19 salgını sürecinde yaşlılar internete sarıldı, mesafeler teknolojiyle aşıldı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti

Benzer haberler

TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı

TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı

Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım

Türk Hava Kuvvetleri, ABD savaş uçaklarına uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yaptı

Yeni Dünya Vakfı yurt, burs ve eğitim destekleriyle öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Yeni Dünya Vakfı yurt, burs ve eğitim destekleriyle öğrencileri geleceğe hazırlıyor
Bakan Selçuk: EBA artık yurt dışındaki Türklerin de hizmetinde olacak

Bakan Selçuk: EBA artık yurt dışındaki Türklerin de hizmetinde olacak
Türkiye-Mısır ilişkilerinde gerilim/yumuşama sarkacı

Türkiye-Mısır ilişkilerinde gerilim/yumuşama sarkacı