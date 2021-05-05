TSK müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında havadan personel atlatma görevini icra etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 1'inci Komando Tugayı Hava İndirme ve Komando Eğitim Tabur Komutanlığının havadan personel atlatma görevini yaptığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında 12'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımız ve 1'inci Komando Tugayı Hava İndirme ve Komando Eğitim Tabur Komutanlığımızın katılımıyla personel atlatma görevi icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında; 12’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımız ve 1’inci Komando Tugayı Hava İndirme ve Komando Eğitim Tabur Komutanlığımızın katılımıyla personel atlatma görevi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rzsAiqMfVe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2021
Paylaşımda, havadan personel atlatma görevine ilişkin görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.