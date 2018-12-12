'TSK Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin en yakın dostlarındandır'

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç,"Türk Silahlı Kuvvetleri, Bosna Hersek'in ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin en yakın dostlarından ve destek verenlerindendir" dedi.

Foto: AA/Arif Akdoğan

ANKARA

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Bosna Hersek'in ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin en yakın dostlarından ve destek verenlerindendir." dedi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü, Büyükelçi Sadoviç'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde verilen resepsiyonla kutlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, başkentteki misyon şefleri, askeri erkan, iş insanları, akademisyenler ve basın mensuplarının katıldığı davet, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Sadoviç, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü'nün, 13 yıl önce kutlanmaya başladığını belirtti.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin özverili ve gayretli çalışmalarıyla ülkenin, dünyada krizlerin olduğu çeşitli bölgelerde barışı koruma operasyonlarında yükümlülük verilen güvenilir bir ortak haline geldiğini söyleyen Sadoviç, şöyle devam etti:

"Sıkı çalışmaları ve en iyi neticeleri elde etme atikliği sayesinde, Bosna Hersek, NATO'ya üye olmanın eşiğindedir. Bunun sonucu olarak, 5 Aralık 2018 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları, Bosna Hersek'i resmi olarak davet ederek politik, ekonomik ve savunma reformlarını ittifak standartları seviyesine getirmeyi amaçlayan ilk üyelik faaliyet planlarını sunmasını istemiştir."

Bu süreçte Türkiye'nin dost ülke olarak Bosna Hersek'e verdiği desteğin önemine dikkati çeken Sadoviç, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Bosna Hersek'in ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin en yakın dostlarından ve destek verenlerindendir." ifadesini kullandı.

Resepsiyon, konuşmaların ve kutlama pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu