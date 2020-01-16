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TRT Çocuk izleyicilerini yarıyıl tatilinde sevindirecek

Çocukların ilgiyle takip ettiği TRT Çocuk kanalı, yarıyıl tatilinde çocukları mutlu edecek.

Fatih Türkyılmaz   | 16.01.2020
TRT Çocuk izleyicilerini yarıyıl tatilinde sevindirecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sezon başından bu yana çizgi filmlerin yeni bölümlerini çocuklarla buluşturan TRT Çocuk, yayın akışında sürprizlere yer verecek.

"Ege ile Gaga", "Kare" ve "Aslan" yeni bölümleriyle 20 Ocak'tan itibaren çocuklarla buluşurken, "Elif'in Düşleri" hayranları ise "Elif'in Düşleri Söyleşi Zamanı" isimli yeni bir projeyle tanışacak.

Küçük izleyicilerin ve ebeveynlerin rağbet gösterdiği "TRT Çocuk Sinema Kuşağı" yarıyıl tatili boyunca cumartesi ve pazar günleri ekranda olacak. Aralarında "Mucize" ve "Kağıttan Uçaklar" gibi çocuk psikologları tarafından incelenen ve pedagojik denetimlerden geçerek seçilen sinema filmleri de reklamsız olarak izlenebilecek.

TRT Çocuk kahramanlarının yeni sinema filmleri geliyor

Gösterime girdiği 27 Aralık'tan bu yana 2 milyona yakın seyirciye ulaşan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" ile sinema dünyasında bir kez daha varlığını hissettiren TRT Çocuk, kahramanlarını beyaz perdeye taşımayı da sürdürecek.

Şubat ayında "Kaptan Pengu ve Arkadaşları", mart ayında ise "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" sinemaseverlerle buluşacak.

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