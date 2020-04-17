Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TRT Belgesel 'Küresel Tehdit' belgeselini izleyiciyle buluşturacak

TRT Belgesel, Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını ele aldığı "Küresel Tehdit" adlı belgeseli izleyiciyle buluşturacak.

Elif Küçük   | 17.04.2020
TRT Belgesel 'Küresel Tehdit' belgeselini izleyiciyle buluşturacak

İstanbul

TRT Belgesel, Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldığı "Küresel Tehdit" adlı belgeseli izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Küresel Tehdit" belgeseli, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil yüzyılın salgını olan virüsün tüm ayrıntılarını ekrana getirecek.

Virüsün kıtalar arası yolculuğu, yapılan fedakarlıklar, kriz dönemindeki alınan zorlu kararlar ve hiç duyulmamış ilham kaynağı hikayeler, belgeselde izleyiciyle buluşacak.

Yaşanılan zorlu mücadeleyi aktaran ve 6 bölümden oluşan belgesel, salgına farklı bir perspektiften bakılmasını sağlayacak. Belgeselin ilk bölümünde, Çin'de başlayan bu hastalığın, milyonluk bir şehrin nasıl karantinaya alınmasına yol açtığı işlenecek.

Küresel Tehdit, ilk bölümüyle yarın saat 12.35’te TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi
Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi
'İngiltere'nin Çin'den aldığı Kovid-19 antikor testleri işe yaramıyor' iddiası
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı

Benzer haberler

Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yardımları Sırbistan'a ulaştı

Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yardımları Sırbistan'a ulaştı

KKTC'de hükümet ile cumhurbaşkanı arasında 'ilaç' tartışması devam ediyor

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi

TRT Belgesel 'Küresel Tehdit' belgeselini izleyiciyle buluşturacak

TRT Belgesel 'Küresel Tehdit' belgeselini izleyiciyle buluşturacak

Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde

Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde
Putin: Kovid-19, zirve noktasına henüz ulaşmadı, ülkenin hazırlıklı olması gerekiyor

Putin: Kovid-19, zirve noktasına henüz ulaşmadı, ülkenin hazırlıklı olması gerekiyor