Euro
6.65
Dolar
5.95
BIST 100
115,932.00
Altın
1,529.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Tren kütüphane' kara yoluyla yeni yerine taşındı

Çankırı'da lokomotif ve vagondan oluşan "Tren kütüphane", yapımı süren TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi içindeki yeni yerine taşındı.

Muhammed Kaygın   | 02.01.2020
'Tren kütüphane' kara yoluyla yeni yerine taşındı Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

İstasyon Kavşağı'nda bulunan ve 2016 yılında Çankırı Belediyesi tarafından kütüphane olarak hizmete sunulan lokomotif ve vagonun, Abdülhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Devlet Demiryollarına ait eski Cer Atölyesi ve depolama alanında yapımı süren TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi'ne taşınmasına karar verildi.

Yeni yerine götürülmek üzere vinç yardımıyla tırlara yüklenen lokomotif ve vagonun taşınması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı Çankırı-Ankara kara yolu, taşıma işleminin ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor

Benzer haberler

'Tren kütüphane' kara yoluyla yeni yerine taşındı

'Tren kütüphane' kara yoluyla yeni yerine taşındı

Bakan Turhan: Kanal İstanbul'u yapmazsak bu bize baskı olur

Çankırılı gazetecilerin tercihi 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' oldu

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor