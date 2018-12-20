Tren kazası soruşturmasında olay yerinde keşif yapıldı

ANKARA
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcıları Ejder Oğuz Özdemir, Mehmet Ali Ethemoğlu ve Hasan Gönen, bilirkişilerle beraber kazanın gerçekleştiği Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonuna giderek kazaya ilişkin keşif çalışması yaptı.
Ankara-Konya seferini yapan YHT, 13 Aralık 2018'de Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında 3 TCDD görevlisi "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlarından tutuklanmıştı.
Muhabir: Barış Kılıç,Serdar Açıl