Euro
9.32
Dolar
7.92
BIST 100
1,155.94
Altın
1,890.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılıyor
logo
Türkiye

Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 08.10.2020
Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Istanbul

Marmara Bölgesi'nde sağanağın Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava ile sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yağışla birlikte sıcaklığın hissedilir derecede azalması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede etkili olacak kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 401 bini aştı
Almanya Kovid-19'da tekrar nisandaki rakamlara döndü
İtalya Başbakanı Conte: Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı

Benzer haberler

Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı

İstanbul'un köprüleri 'serebral palsi' için yeşile büründü

İstanbul'un köprüleri 'serebral palsi' için yeşile büründü
İstanbul'da bir gemide 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi

İstanbul'da bir gemide 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi
Milli Mücadeledeki başarı 97 yıl önce İstanbul'u esaretten kurtardı

Milli Mücadeledeki başarı 97 yıl önce İstanbul'u esaretten kurtardı