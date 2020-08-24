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Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes U. tutuklandı.

Melike Gallenkuş   | 24.08.2020
Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

Istanbul

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes U.'nun (20) tutuklanmasına karar verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla dün Avcılar'da yakalanan şüpheli Muhammed Enes U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Muhammed Enes U, "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Muhammed Enes U’nun atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti.

Çakar lambalı araç

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu. Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

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