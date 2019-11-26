Trafik kazasından bilek güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonluğuna
Çanakkale'de kaporta ustalığı yaparken, trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamını sürdürmeye başlayan Ümit Burunlular, 8 yıldır devam ettiği bilek güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandı.
Canakkale
Çanakkale'de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen Ümit Burunlular, 8 yıl önce başladığı bilek güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
Burunlular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör olarak başladığı bilek güreşini 2016'dan beri profesyonel anlamda sürdürdüğünü söyledi.
Bu branşta başarılar kazandığını belirten Burunlular, "2018'de namağlup, sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonluğunu kazandım. 2019'da da Romanya'da sağ ve sol kolda dünya şampiyonu oldum." dedi.
Zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Burunlular, Çanakkale'de bu branşta antrenör bulunmadığı için çalışmalarını tek başına sürdürdüğünü aktardı.
İnternetteki videolardan ve milli takımda bulunduğu 15 günlük kampta öğrendikleriyle kendini geliştirmeye çalıştığını kaydeden Burunlular, "Normalde haftalık program yapıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri 15.00-20.00 saatlerinde önce hafif ısınma, ondan sonra ağır kardiyo tarzında piramit programın yanı sıra düz program ve ağırlıklarla, milli takım antrenörlerinden aldığım bilgiler doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.
Dünya ve Avrupa şampiyonu Burunlular, şampiyonluk kürsüsünden inmeden seriyi devam ettirmeyi hedeflediğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.