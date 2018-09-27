Trafik kazalarının 'cari açığa' etkisi araştırılıyor

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Ulaştırma Sistemleri Merkezi Öğretim Üyesi, eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafik kazalarının bütçe açığına olan etkisini akademik olarak araştırdıklarını belirtti.

İTİCÜ Sütlüce Kampüsünde "trafik güvenliği ve kış şartlarına uyum" konusunda basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Ilıcalı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve akademik istatistiklerle Türkiye'deki trafik kazalarının oluş şekillerine değindi.

Türkiye'de toplam kayıtlı motorlu araç sayısının 22 milyonu aştığını kaydeden Prof. Ilıcalı, her 3,6 kişiden birine bir araç düştüğünü söyledi.

Trafik kazalarının meydana gelişinde insan hata oranlarının yüzde 98 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ilıcalı, 2016 yılında EGM kayıtlarına göre Türkiye'de oluşan trafik kazalarının maddi bilançosunun 39 milyar lira olduğuna dikkati çekti.

Bu rakamın Türkiye'nin ithalata bağlı cari açığındaki etkisini akademik olarak araştırdıklarını Prof. Dr. Ilıcalı, "Bugün 100 kilometrelik yoluyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baksak maliyeti 7,5 milyar TL. Bu maddi kayıpla en az 5 tane daha köprü yapılır. Şu an İTİCÜ'de bu konuda tez çalışması yaptırıyoruz. Hükümetimiz cari açıkla büyük bir mücadele veriyor. Cari açığı azaltmaya çalışıyor. Bu, 39 milyar liranın ne kadarının cari açığa olumsuz katkısı oluyor? Kazalardan dolayı zarar gören ithal araçlar ve tamiri için alınan yedek parçalar var. Trafik kazalarının cari açıktaki olumsuz etkisi üzerine tez çalışması yapıyoruz. Araştırma bittiğinde sayısal olarak paylaşacağız." dedi.

"Kazaların yüzde 89'u açık havada oluyor"

Kış aylarına girişle birlikte sürücülerin sadece kış lastiği kullanarak kaza risklerinden korunamayacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Ilıcalı, "Her sürücü kış aylarında araç nasıl kullanılır? Karlı ve buzlu zeminde araç kullanma teknikleri nelerdir? gibi konularda eğitime tabi tutulmalı." diye konuştu.

Kış şartlarının yoğun olduğu 5 ilde yapılan anket çalışmasının sonucunu açıklayan Ilıcalı, "Ağır vasıta sürücüleri arasında yapılan anket çalışmamızda kış şartlarında araç kullanma eğitimini otobüs şoförleri dışındakilerin almadığını gördük." ifadelerini kullandı.

EGM'nin Eylül ayından itibaren kaza tespit tutanaklarına "araç lastikleri mevsim şartlarına uygun mu?" seçeneği eklendiğini anlatan Ilcalı, "Bu zamana doğru lastik kullanımının kazalardaki payına dair bir bilgiye sahip değildik. Bundan sonra kazalarda kış lastiği kullanımının oranlarını görebileceğiz." görüşünü dile getirdi.

Trafik kazalarını azaltmada denetim mekanizmasının artırılmasına doğru orantılı olarak kaza oranlarının azaldığını belirten Ilıcalı, şu bilgileri verdi:

"Kazaların yüzde 89'u açık havada oluyor. Çünkü havanın iyi olması yüzünden sürücüler hızlarını arttırıyor. Hava yağışlı olunca sürücü daha dikkatli oluyor. En fazla kaza trafikteki araç hacminin artması nedeniyle Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında oluyor. Sürücüler arasında yapılan anket çalışmamıza göre denetim artarsa daha az hız yapılıyor."

Ölümlü trafik kazalarının ana sebebinin aşırı sürat olduğuna dikkati çeken Ilıcalı, "Aşırı hız yapılmasa, yol kurallarına uyulsa trafik kazalarını yüzde 53 oranda azaltmak mümkün." şeklinde konuştu.

İTİCÜ'deki akademisyenlerle birlikte "İnteraktif Kaza Uyarı Sistemi" adlı bir sistem geliştirdiklerini anlatan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Bu sistem sürekli kaza yapılan kara noktaları, yol çalışmalarını, sis ve buzlanma olan yol kesimlerini araçlara monte edilen sistemlerle iletiyor. Sürücü bu ve yolcular bu kara noktaya gelmeden önce haberdar oluyor."

Prof. Dr. Ilıcalı, geliştirdikleri sistemin, hız ihlali yapan sürücüleri iki defa uyarı yaptıktan sonra otomatik olarak ceza kesebilme özelliği olduğunu da sözlerine ekledi.

Muhabir: Gökhan Yılmaz