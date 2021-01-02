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Trafik kazalarında can kayıpları son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9'a düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında ölümlerin son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9'a düştüğünü bildirdi.

Aykut Karadağ   | 02.01.2021
Trafik kazalarında can kayıpları son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9'a düştü

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020'de 4 bin 890 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. 

Soylu, "Tedbir, denetim, eğitim, iyileşen yollar, teknolojik ve acil sağlık müdahale kapasitesiyle, milletimizin dikkatiyle son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9’a düştü. 2020 yılı ölümü, son 10 yılın en düşüğünde. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; her yıl daha iyiye..." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'de 2010-2020 yıllarında yüz bin kişi başına kaza yeri ve sonrası can kayıpları ile 2015-2020'de kaza yeri ve sonrası can kayıplarına ilişkin grafikleri paylaştı.

Grafiklerde yer alan verilere göre trafik kazalarında can kayıpları 2010'da yüz binde 13,4'ten 2011'de 10,5, 2012'de 10,2, 2013'te 9,9, 2014'te 9,3'e düştü. 2015 yılında can kayıpları yüz binde 9,6 olurken 2016'da 9,1, 2017'de 9,2, 2018'de 8,1, 2019'da 6,6 olarak gerçekleşti. 2020'de ise yüz binde 5,9'a indi.

Trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 2015'te 7 bin 530, 2016'da 7 bin 300, 2017'de 7 bin 427, 2018'de 6 bin 675 olarak kayıtlara geçti.

2019'da 5 bin 473 olan can kaybı sayısı 2020'de 4 bin 890'a düştü.


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