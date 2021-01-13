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Trabzon'un Araklı ilçesindeki yangına müdahale ediliyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan, bir metruk bina ve 2 evin zarar gördüğü yangına müdahale ediliyor.

Duygu Avunduk   | 13.01.2021
Trabzon'un Araklı ilçesindeki yangına müdahale ediliyor

Trabzon

İlçenin Taşgeçit Mahallesi'nde bahçe temizliği sırasında çıkan yangın samanlığa sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerine sıçrayan yangında, bir metruk bina ile 2 ev zarar gördü.

İl ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede, yangının söndürülmesi çalışmalarına devam ediliyor.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine, ekiplerin yangına müdahale ettiklerini, kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Yangının, vatandaşların bahçelerini temizlemek amacıyla yaktığı ateşten çıktığını belirten Çebi, "Yangın evlere de sıçradı. Müdahale etmeye çalışıyoruz. Rüzgar da var. Bir metruk bina ve 2 ev de yandı. Hala devam ediyor. İtfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor." dedi.

Çebi, yangında yaralı ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

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