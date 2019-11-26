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Trabzon'daki Barma Yaylası Turbalığı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararı ile Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Hamdi Çelikbaş   | 26.11.2019
Trabzon'daki Barma Yaylası Turbalığı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

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