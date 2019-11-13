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Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Trabzon'da Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak 11 bina ile 2 temel inşaatının yıkılması için çalışmalar sürüyor.

Meltem Yılmaz   | 13.11.2019
Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Trabzon

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, yayladaki kaçak 11 bina ile 2 temel inşaatının yıkımı için sabah bölgeye gelen iş makineleriyle çalışmalara başlandı.

Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, yıkımlara zaman zaman bina sakinleri tepki gösterdi.

Ekiplerin farklı noktalarda gerçekleştirdiği yıkımların devam edeceği bildirildi.

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