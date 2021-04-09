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Trabzon'da karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu

Tuğba Yardımcı   | 09.04.2021
Trabzon'da karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu

Trabzon

Trabzon'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, karekod uygulamalı şehit emniyet mensupları için hatıra fidanlığı oluşturuldu.

Trabzon Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Beşirli Mahallesi'ndeki Sahil Parkında Emniyet Mensupları Hatıra Fidanlığı kuruldu.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile oluşturulan fidanlığa, görev esnasında Trabzon'da şehit düşen ve defin yeri Trabzon'da olan 55 emniyet mensubu adına fidan dikildi.

Fidanların hangi şehide ait olduğunu gösteren fotoğrafa ve şehitlerin özgeçmişlerine karekod uygulamalı tabelalar aracılığıyla ulaşılabiliyor.


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