Trabzon'da gayrimenkule yabancı ilgisi

Fotoğraf: AA/Meltem Yılmaz

TRABZON

Trabzon, son yıllarda turizmin yanı sıra gayrimenkul yatırımında da yabancı turistlerden rağbet görüyor.

Doğal ve tarihi güzellikleri, ılıman iklimi, yaylaları ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan Trabzon'u yılda 2 milyonu aşkın turist ziyaret ediyor.

Turizmin gelişmesi, yabancıların kentteki gayrimenkul yatırımlarının da artmasını sağladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un Türkiye'de yabancıya konut satışında yıllardan beri ön sıralarda olduğunu söyledi.

Kentin bu yıl da ön sıralardaki yerini koruduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, "Trabzon'da yabancıya konut satışında sadece ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'lık bir artış söz konusu. 8 aylık ortalamada da yüzde 25'lik bir artış var." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, yeni yapılan düzenlemeye de dikkati çekerek, "Şu anda 250 bin dolarlık konut alan vatandaşlık hakkı alıyor. Bu bir avantajdı, bundan sonra da avantaj olacağını düşünüyoruz. Bunun sektöre de önemli bir katkı sağladığını söylemekte yarar var." dedi.

Trabzon yabancıya konut satışında Türkiye'de 7. sırada

Hacısalihoğlu, Trabzon'un yabancıya konut satışlarında Türkiye'de 7'nci sırada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konut satışlarında yabancılarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye getirmemiz gerekiyor. Onlara komşuluk ilişkilerinin iyi olduğunu göstererek daha fazla konut satışını sağlamak adına bunu reklam aracı olarak kullanabiliriz. Bu bakımdan geleceğe dönük her bir konut alan kendi ülkesinden bir başkasını bölgeye çekebilir. Bu işin zincirleme reaksiyon olarak sürdürülmesi için bizim ilişkilerimizi çok iyi tutmamız gerekiyor. Bu bakımdan konut satıcılarımıza ve inşaatçılarımıza çok iş düşüyor."

Muhabir: Meltem Yılmaz